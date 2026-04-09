La Guardia di Finanza ha sequestrato diversi gadget contraffatti legati alla squadra di calcio locale. Durante un'operazione di controllo, è stato identificato un commerciante che deteneva e distribuiva prodotti falsificati. L'attività ha portato al sequestro di merce non conforme e alla denuncia del venditore per violazione delle norme sulla proprietà intellettuale. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alle quantità o alle marche coinvolte.

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di tutela della proprietà industriale, hanno effettuato un sequestro di sciarpe, t-shirt, bandiere e altri gadget sportivi riconducibili al marchio della società “Benevento Calcio S.r.l.”. In particolare, i finanzieri del Gruppo di Benevento hanno notato che non lontano dal centro storico, di fronte ad un’attività commerciale, vi era un cartello posto sul marciapiede che pubblicizzava prodotti di merchandising della locale squadra di calcio. Pertanto, i militari accedevano presso il predetto negozio e constatavano che erano esposti per la vendita capi di abbigliamento riconducibili alla società calcistica del Benevento. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sequestrati gadget contraffatti del Benevento Calcio

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GdiF BENEVENTO: SEQUESTRATI SCIARPE E GADGET DEL BENEVENTO CALCIO CONTRAFFATTI.

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