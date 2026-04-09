Sentenza Cassazione per Impagnatiello la sorella di Giulia Tramontano | Nessuna vittoria ma non siamo soli

La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento di secondo grado per Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per aver ucciso Giulia Tramontano il 27 maggio 2023 a Senago. La vittima, al settimo mese di gravidanza, è stata colpita con 37 fendenti. La sorella di Giulia ha commentato la decisione, affermando che non si tratta di una vittoria, ma che non sono soli.

La Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo d’appello per Alessandro Impagnatiello, già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio 2023 a Senago con 37 coltellate mentre era al settimo mese di gravidanza.Il nuovo giudizio riguarderà in particolare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Giulia Tramontano, la Cassazione conferma l’ergastolo per Impagnatiello: ma sulla premeditazione sarà Appello-bisL’idea di una “eliminazione lucidamente pianificata” di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago che portava in grembo, torna al centro della scena... Omicidio di Giulia Tramontano. Impagnatiello ricorre in CassazioneÈ stato fissato per il prossimo 8 aprile il processo in Cassazione per Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia... Temi più discussi: Appello bis per Impagnatiello, la Cassazione: 'Riconoscere la premeditazione'; Femminicidio di Giulia Tramontano, la Cassazione ordina un nuovo processo d'Appello per Impagnatiello; L'omicidio di Giulia Tramontano, oggi udienza in Cassazione, Pg: Riconoscere la premeditazione; Femminicidio Giulia Tramontano, Cassazione: appello bis per Impagnatiello. La Corte di Cassazione ha ordinato un nuovo processo d’appello per Alessandro Impagnatiello, per il femminicidio di Giulia TramontanoMercoledì la Corte di Cassazione ha ordinato un nuovo processo d’appello per Alessandro Impagnatiello, l’uomo condannato all’ergastolo sia in primo grado che in appello per il femminicidio di Giulia T ... ilpost.it Appello bis per Impagnatiello, la Cassazione: 'Riconoscere la premeditazione'Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione che hanno disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, l'ex barman e compagno della ragazza già condannato all'ergastolo ... ansa.it Impagnatiello, oggi la sentenza in Cassazione su ergastolo con premeditazione e crudeltà, pg: "Agguato organizzato" x.com Le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha annullato, limitatamente agli effetti civili, l’assoluzione del medico bresciano Paolo Oneda (assolto invece sotto il profilo penale) - facebook.com facebook