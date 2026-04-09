Sempre meno gasolio a Roma distributori svuotati La Cisl | Guerra in Iran ultimo dei problemi

A Roma si registrano scorte di gasolio sempre più scarse nei distributori, con molte pompe ormai vuote. La Cisl e Unem attribuiscono la carenza a problemi di natura logistica e non alla situazione internazionale legata allo stretto di Hormuz. Secondo le organizzazioni, la situazione non dipende da questioni geopolitiche, ma da criticità interne alla distribuzione del carburante. La scarsità si fa sentire in diverse zone della città, creando disagi tra gli automobilisti.

Pompe a corto di gasolio a Roma. Per il sindacato dei benzinai e Unem, chi finisce le scorte non è vittima di Hormuz, ma di problemi strutturali nella logistica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sempre meno gasolio a Roma, distributori svuotati. La Cisl: Guerra in Iran ultimo dei problemiPompe a corto di gasolio a Roma. Per il sindacato dei benzinai e Unem, chi finisce le scorte non è vittima di Hormuz, ma di problemi strutturali nella ... fanpage.it

Gasolio esaurito a Roma, ecco cosa succede: la mappa dei distributori piu economiciNon c'è un problema di scorte di carburante ma vanno in sofferenza quei distributori dove il prezzzo di diesel e benzina non è aumentato ... romatoday.it

A Roma è arrivata la quarta luce bianca del semaforo: affiancherà il rosso, il giallo e il verde, ma a cosa serve https://auto.everyeye.it/notizie/roma-arrivata-quarta-luce-bianca-semaforo-serve-870456.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebook#Ech - facebook.com facebook

Sulla #A1 in direzione Roma ci sono 4 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Incisa-Reggello con 1 km di coda sulla carreggiata opposta in direzione Bologna per curiosi #viabiliTOS x.com