sei numeri per un record

Ogni settimana, decine di migliaia di italiani si dedicano alla giocata al Superenalotto, uno dei giochi più popolari nel paese. Con sei numeri scelti, molti sperano di conquistare un premio importante, rendendo questa attività un appuntamento fisso per molti appassionati. La partita si svolge regolarmente, attirando un pubblico variegato e creando aspettative per le estrazioni settimanali.

Tra i riti settimanali più cari a decine di migliaia di italiani c’è senza dubbio quello della giocata al Superenalotto. E non suoni questo incipit, come un’accusa di ludopatia nei confronti di tante persone che invece puntano semplicemente anche solo pochi euro, per sognare il raggiungimento di un bottino stellare. Una caccia ad jackpot che giorno dopo giorno è diventato sempre più grande. Per l’estrazione odierna, chi dovesse centrare i sei numeri vincenti si porterà a casa ben 146,9 milioni di euro. Il montepremi è attualmente il più ricco in palio nel mondo e il settimo di tutti i tempi. Cifre che vanno ben oltre l’immaginario collettivo della maggioranza del popolo italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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