Segue il navigatore e si perde su una strada di campagna bloccata da una frana | salvata da Protezione Civile

Una donna che viaggiava da Lanciano verso Bari si è trovata in difficoltà in Molise, quando il navigatore l’ha indirizzata su una strada di campagna interrotta da una frana. La vettura si è bloccata in quella zona isolata, rendendo necessario l’intervento delle forze di protezione civile per il salvataggio. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha richiesto l’intervento di personale dedicato per mettere in sicurezza la zona.

Una donna, partita da Lanciano e diretta a Bari, è rimasta bloccata con l’auto in Molise, dopo essere stata indirizzata dal navigatore su una strada di campagna interrotta da una frana. Rintracciata e soccorsa da Volontari della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Tradita dal navigatore, un’automobilista si ritrova bloccata da una frana in MoliseIsernia, 9 aprile 2026 – Tradita dal navigatore satellitare, una automobilista si è ritrovata bloccata da una frana provocata del maltempo. Navigatore sbaglia strada: resta bloccata su una via franata nelle campagne del Molise"Tradita" dal navigatore satellitare si è ritrovata su una strada interpoderale nelle campagne di Frosolone, in provincia di Isernia, interrotta a... NAVIGATORE MOLISE Segue le indicazioni del navigatore, si perde nelle campagne del MoliseDisavventura per una donna partita da Lanciano e diretta a Bari, che si è ritrovata bloccata in una strada interpoderale nelle campagne ... statoquotidiano.it Frana Petacciato, tradita dal navigatore si perde nelle campagne del Molise: salvata dalla Protezione Civile(Adnkronos) – Traffico impazzito e macchine che si perdono nelle campagne del Molise. Succede anche questo per la frana di Petacciato. Ieri pomeriggio, nelle campagne di Frosolone, nei pressi della fr ... notizie.it