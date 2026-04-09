Segregò e spezzò un dito alla ex | 50enne di Viterbo a processo udienza a novembre

Un uomo di 50 anni di Viterbo è stato rinviato a giudizio per aver segregato e rotto un dito alla sua ex compagna. In passato, avrebbe anche maltrattato un’altra ex moglie e ottenuto il braccialetto elettronico. L’udienza preliminare, inizialmente prevista, è stata spostata a novembre. La procedura giudiziaria è ancora in corso e non si conoscono ulteriori dettagli.

Prima della ex compagna aveva maltrattato anche l'ex moglie e ottenuto il braccialetto elettronico. Da ieri l'udienza è stata spostata a novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it Cosa è successo alla seconda udienza del processo a MaduroSono finiti i privilegi per l’ex leader della dittatura venezuelana, Nicolas Maduro, e per la moglie Cilia Flores. La lotta alla droga. Spacciava cocaina sulla costa fermana. A processo 50enneEra il pusher di riferimento dello spaccio di cocaina in tutta la costa fermana e, a seguito di un blitz dei carabinieri, erano stati rinvenuti nella...