Secondo appuntamento con il carnevale della Romagna | a Gambettola tutto pronto per la sfilata notturna

A Gambettola si svolge il secondo appuntamento del carnevale della Romagna, con la tradizionale sfilata notturna nel centro storico. La manifestazione, tra le più antiche e radicate della regione, torna a coinvolgere la città dopo la prima tappa e si prepara a concludersi con un terzo evento in programma. La sfilata rappresenta un momento di festa e tradizione per la comunità locale.

Una delle manifestazioni più longeve e identitarie d’Italia torna ad accendere il centro storico di Gambettola per il secondo dei tre appuntamenti in programma per quest'anno. Il carnevale della Romagna, che nel 2026 raggiunge un traguardo storico e celebra la sua 140esima edizione, sabato 11. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Carnevale della Romagna. Il sole bacia i carri: in 15mila a GambettolaLa giornata splendida ha contribuito al pieno successo della prima sfilata 2026 del Carnevale della Romagna. Temi più discussi: Palazzo dei Pio, secondo appuntamento per la pausa pranzo; Secondo appuntamento primaverile con il Fortezza Market Days; Immaginare il Futuro: il secondo appuntamento; Disconnettersi per riconnettersi: secondo appuntamento. Locatelli, a Ercolano il secondo appuntamento di 'Prima le persone'Martedì 31 marzo, alle ore 10, al Centro Don Orione di Ercolano, in provincia di Napoli, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli terrà il secondo appuntamento dell'iniziativa nazionale Pri ... ansa.it Anticipazioni Live show di X Factor 2025 del 30 ottobre: previsioni, ospite ed esibizioniSecondo appuntamento con le live di X Factor 2025: anticipazioni e previsioni sulla puntata del giorno (getty images) Questa sera c’è l’appuntamento con il secondo Live Show di X Factor 2025, con ... alfemminile.com Secondo appuntamento con i nostri ragazzi della #NpcWillie. #iorestoacasa allenatevi a casa come i nostri giovani giocatori Come sempre un grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato all'iniziativa! #Start - facebook.com facebook Giovedì non perdetevi il nostro appuntamento con #Ore14Sera di Milo Infante. Si prospetta una puntata molto interessante sul fronte #Garlasco, con alcune novità e il secondo round tra l’avvocato Giada Bocellari e il generale Luciano Garofano, ospiti in studio x.com