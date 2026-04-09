' Se Cuba muore' il presidente nazionale Arci Walter Massa a Montecalvoli per la solidarietà con l' isola

Venerdì sera a Montecalvoli si svolgerà un incontro al circolo “La Perla” di Santa Maria a Monte, dedicato alla situazione di Cuba. Alla serata parteciperà il presidente nazionale dell’Arci, Walter Massa, che discuterà di temi legati all’isola. L’evento si concentrerà sulla solidarietà con Cuba e sulla realtà attuale dell’isola caraibica. La serata è aperta a chi desidera approfondire la questione e conoscere le ultime notizie sul territorio.