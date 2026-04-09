' Se Cuba muore' il presidente nazionale Arci Walter Massa a Montecalvoli per la solidarietà con l' isola
Venerdì sera a Montecalvoli si svolgerà un incontro al circolo “La Perla” di Santa Maria a Monte, dedicato alla situazione di Cuba. Alla serata parteciperà il presidente nazionale dell’Arci, Walter Massa, che discuterà di temi legati all’isola. L’evento si concentrerà sulla solidarietà con Cuba e sulla realtà attuale dell’isola caraibica. La serata è aperta a chi desidera approfondire la questione e conoscere le ultime notizie sul territorio.
Sarà presente anche il presidente nazionale dell'Arci Walter Massa all'incontro venerdì sera, 10 aprile, interamente dedicato alla situazione di Cuba al circolo “La Perla” di Montecalvoli, Santa Maria a Monte. Un'apericena di solidarietà con il popolo cubano, storico soggetto di cooperazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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