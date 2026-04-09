Scuole chiuse e ritorno alla DAD il ministro Valditara frena | il piano

Il ministro dell’istruzione ha annunciato che l’ipotesi di chiusura delle scuole e il ritorno alla didattica a distanza sono state escluse dal piano attuale. In passato si era ipotizzato di adottare nuovamente la didattica online in caso di emergenza, ma ora questa possibilità non è più considerata tra le misure da attuare. La decisione arriva in seguito a discussioni sul futuro delle attività scolastiche.

L’ipotesi, o meglio l’immaginario caso estremo di chiusura delle scuole, il ritorno alla didattica a distanza e allo smart working, è stata messa da parte. A cancellare dal linguaggio tutto il registro più allarmistico sono stati il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. La DAD, in particolare, non è stata contemplata dal governo in alcun modo. Ci tiene a sottolinearlo, il ministro Valditara, mettendo un freno allo scenario peggiore in caso di razionamento dei carburanti e alla necessità di ridurre al minimo i consumi energetici. Resta però aperta l’ipotesi di aggiustamenti, qualora si rendessero necessari, anche se sarebbero comunque circoscritti e proporzionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Scuole chiuse e ritorno alla DAD, il ministro Valditara frena: il piano Leggi anche: Caro energia, il Governo frena sulle chiusure: “Nessun piano di razionamento”. Salvini e Valditara blindano la scuola: “Dad non contemplata” Scuole chiuse il 6 febbraio a Milano per le Olimpiadi. Il ministro Valditara: “Un inconveniente che si può sopportare”Milano, 27 gennaio 2026 – Nessun ripensamento, nessun passo indietro (in cui hanno sperato molte famiglie): per la cerimonia di apertura delle... Temi più discussi: Allerta meteo scuole chiuse mercoledì 1 aprile: stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO AGGIORNATO; Scuole chiuse e ritorno alla DAD, il ministro Valditara frena: il piano; Pioggia e vento gelido, allerta arancione per il maltempo: scuole chiuse in cinque Comuni; Il maltempo spaventa la Capitanata: allerta arancione, scuole chiuse a San Severo. Scuole chiuse e ritorno alla DAD, il ministro Valditara frena: il pianoDopo i timori su razionamenti e rincari energetici, l’Esecutivo blinda il settore scolastico. Gli studenti restano divisi sulla DAD ... quifinanza.it Scuole in DAD da maggio, studenti a casa per la crisi energetica: lo scenarioL’allarme di un ritorno alla didattica a distanza divide il mondo della scuola tra necessità e diritti educativi. Ecco cosa si rischia ... quifinanza.it Scuole chiuse in provincia di Campobasso, rischio isolamento della Puglia, Statale 16 chiusa, Autostrada A 14 chiusa in alcuni tratti e linea ferroviaria Adriatica chiusa per chilometri e stato di emergenza per il Molise. Sono le conseguenze della frana di Petac - facebook.com facebook Scuole chiuse domani in tutta la provincia di Campobasso per l'emergenza legata alla frana di Petacciato. Il provvedimento è stato disposto in serata dalla Prefettura con apposita ordinanza, su proposta del presidente della Provincia Pino Puchetti. x.com