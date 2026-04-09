Scuolabus lasciano a piedi gli alunni Il sindaco | Un fatto gravissimo

Ieri a Fano, all’uscita delle 13, alcuni alunni sono rimasti a piedi perché gli scuolabus non sono arrivati a prenderli. I bambini aspettavano davanti alla scuola, ma nessun mezzo è giunto per portarli a casa. La situazione ha suscitato molte reazioni tra genitori e cittadini. Il sindaco ha commentato l’accaduto definendolo un fatto gravissimo.

Gli scuolabus non sono arrivati. E i bambini sono rimasti ad aspettare, fuori da scuola. È successo ieri a Fano, all’uscita delle 13.30, quando alcune linee del trasporto scolastico gestito dalla ditta Scoppio si sono fermate lasciando a piedi diversi alunni delle primarie. Il disservizio ha riguardato in particolare le linee 2, 6 e 11, quelle che servono l’istituto comprensivo Sant’Orso, con i plessi Montesi, Montessori, Carrara Cuccurano e Torricelli. Non tutti gli scuolabus si sono fermati, ma abbastanza da creare una situazione di disagio diffuso in un momento delicato della giornata. Alla fine a riportare a casa i bambini non è stato il servizio pubblico, ma i genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuolabus lasciano a piedi gli alunni. Il sindaco: "Un fatto gravissimo" Vibo Valentia, danni da maltempo: cede atrio della scuola. Edificio chiuso e rientro in scuolabus per gli alunniMaltempo a Vibo Valentia: cede l'atrio della scuola, plesso chiuso e alunni a casa. Scuolabus non arrivano, bambini lasciati a piedi. Il Comune: “Inaccettabile”Fano (Pesaro e Urbino), mercoledì 8 aprile 2026 - Il servizio scuolabus gestito dalla ditta Scoppio si ferma e lascia a piedi i bambini. Temi più discussi: Scuolabus lasciano a piedi gli alunni. Il sindaco: Un fatto gravissimo; Fano, i bambini escono da scuola ma il bus della Scoppio non passa. L'amministrazione comunale: ?È inaccettabile, disagi per le famiglie; Scuolabus non arrivano, bambini lasciati a piedi. Il Comune: Inaccettabile; Scuolabus non arrivano bambini lasciati a piedi Il Comune convoca la ditta Scoppio. Scuolabus lasciano a piedi gli alunni. Il sindaco: Un fatto gravissimoGli scuolabus non sono arrivati. E i bambini sono rimasti ad aspettare, fuori da scuola. È successo ieri a Fano, all’uscita delle 13.30, quando alcune linee del trasporto scolastico gestito dalla ... ilrestodelcarlino.it Scuolabus non arrivano, bambini lasciati a piedi. Il Comune: InaccettabileSalta l’uscita delle 13.30 per diverse scuole primarie: coinvolte le linee 6 e 11. Genitori costretti a organizzarsi, il Comune scopre tutto dalle famiglie. Sullo sfondo i nodi degli stipendi. Servizi ... ilrestodelcarlino.it Ci sono viaggi che non si scelgono, partenze che arrivano all'improvviso e lasciano un silenzio difficile da spiegare. Ci piace pensare che ora tu sia in un posto migliore, dove ci sono ancora strade da percorrere, magari uno scuolabus da guidare e qualcosa d - facebook.com facebook