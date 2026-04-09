Scuolabus fermi penali alla Scoppio Il Comune verifica gli autisti denunciano criticità

Il servizio di trasporto scolastico è stato interrotto a causa di problemi con gli scuolabus, che sono rimasti fermi. I conducenti hanno segnalato alcune criticità legate alla gestione e alle condizioni dei mezzi, mentre le autorità comunali stanno verificando la situazione. La sospensione del servizio ha causato disagi alle famiglie e alle scuole, portando il Comune a intervenire il giorno successivo.

Fano (Pesaro e Urbino), giovedì 9 aprile 2026 - Il giorno dopo il disservizio, il Comune passa all’azione. Ieri, all’uscita delle 13.30, alcune linee del servizio di trasporto scolastico gestito dalla ditta Scoppio – in particolare la 2, la 6 e la 11 – non hanno effettuato il prelievo degli studenti in diversi plessi del comprensivo Sant’Orso. I bambini sono rimasti ad aspettare fuori da scuola e sono stati i genitori, tra messaggi e passaggi improvvisati, a organizzare il rientro a casa. Il Comune è venuto a conoscenza del problema proprio attraverso le segnalazioni delle famiglie. Il servizio è poi ripreso regolarmente nel pomeriggio. È su... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuolabus fermi, penali alla Scoppio. Il Comune verifica, gli autisti denunciano criticità Scuolabus non arrivano, bambini lasciati a piedi. Il Comune convoca la ditta ScoppioFano (Pesaro e Urbino), mercoledì 8 aprile 2026 - Il servizio scuolabus gestito dalla ditta Scoppio si ferma e lascia a piedi i bambini. Referendum Giustizia: Camere Penali Calabria denunciano clima di intimidazione e polarizzazione nel voto.Il Referendum sulla Giustizia e le Accuse di Polarizzazione: La Replica delle Camere Penali Calabresi Il Coordinamento delle Camere Penali calabresi... Scuolabus non arrivano, bambini lasciati a piedi. Il Comune: InaccettabileSalta l’uscita delle 13.30 per diverse scuole primarie: coinvolte le linee 6 e 11. Genitori costretti a organizzarsi, il Comune scopre tutto dalle famiglie. Sullo sfondo i nodi degli stipendi. Servizi ... ilrestodelcarlino.it Scuolabus lasciano a piedi gli alunni. Il sindaco: Un fatto gravissimoGli scuolabus non sono arrivati. E i bambini sono rimasti ad aspettare, fuori da scuola. È successo ieri a Fano, all’uscita delle 13.30, quando alcune linee del trasporto scolastico gestito dalla ... ilrestodelcarlino.it