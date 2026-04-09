Gli studenti della scuola di Via Lanciano sono tornati in classe oggi, giovedì 9 aprile, spostandosi in diverse sedi temporanee. La scelta di utilizzare strutture alternative è stata fatta per consentire il proseguimento delle attività didattiche mentre si svolgono i lavori di manutenzione straordinaria nell’edificio principale. Le lezioni riprenderanno regolarmente nelle nuove sedi fino al completamento degli interventi.

Gli studenti della scuola di Via Lanciano hanno ripreso oggi, giovedì 9 aprile, le lezioni in diverse sedi alternative per permettere il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria nell’edificio principale. L’intervento è stato reso necessario da alcuni allagamenti che hanno colpito la struttura, richiedendo un intervento tecnico iniziato lo scorso martedì per ripristinare la sicurezza degli impianti. La gestione logistica dell’emergenza ha una riorganizzazione capillare degli spazi didattici del Comprensivo 3. Per quanto riguarda l’infanzia, le sezioni A e B sono state trasferite presso il plesso di Via Pescara Sud, mantenendo gli orari abituali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola Via Lanciano: ripartono le lezioni tra sedi alternative

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