Scuola | entrano in servizio tre nuovi autobus per il trasporto degli studenti pisani

Sono stati messi in circolazione tre nuovi autobus destinati al trasporto degli studenti nel Comune di Pisa. Questi veicoli di ultima generazione sono stati introdotti per migliorare il servizio scolastico e sostituire i mezzi più vecchi già in uso. La consegna dei nuovi autobus si inserisce nel piano di aggiornamento del parco mezzi dedicato al trasporto pubblico scolastico.

Tre nuovi scuolabus di ultima generazione entrano in servizio per il trasporto scolastico del Comune di Pisa. Due mezzi sostituiscono bus ormai obsoleti, mentre il terzo va a implementare la flotta comunale che passa così da 17 a 18 mezzi complessivi.L’investimento totale da parte. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Mobilità elettrica nel trasporto pubblico, in servizio 34 nuovi autobusTecnologia d’avanguardia e zero emissioni per i nuovi mezzi elettrici in strada a Verona grazie a una partnership tra Byd e Atv Byd e Atv consolidano... Leggi anche: Violenta rissa a bordo dell'autobus di linea dopo la scuola, nei guai tre giovani studenti Argomenti più discussi: GPS graduatorie 2026: ecco quale servizio sarà decurtato se dichiarato. Le indicazioni del Ministero; Bandi e Avvisi; Sito Istituzionale | Scuole dell'infanzia, graduatorie definitive a.s. 2026-2027; Servizio Civile Universale: domande entro l’8 aprile, utile per la riserva del 15% dei posti nei concorsi della scuola. La scuola è iniziata: bus affollati e gli studenti entrano in ritardo in classeCorriere per la scuola troppo piene a Campoformido: come ogni anno, a scuole iniziate, il trasporto pubblico locale prende le misure di orari, corse e mezzi. No, non si trova posto, a volte non ... rainews.it In occasione della Giornata del Mare e della Cultura Marinara 2026, che verrà celebrata il prossimo #11aprile, il #MIM ha dato il via a una grande iniziativa nazionale a Gaeta, nell’ambito del programma #ScuolaFutura. Fino al 10 aprile, la città si trasforma in u - facebook.com facebook "Menti ad alta velocità", ovvero con plusdotazione cognitiva: la scuola altoatesina ha un nuovo strumento per farle rendere al meglio. @TgrRai #Ioseguotgr x.com