Scrittura Scritture | lingue e grafie tra Udine e Gorizia in età moderna e contemporanea

Quest’anno la Biblioteca si concentra sulla scrittura in tutte le sue modalità. Sono previsti quattro interventi che fanno parte di un progetto di collaborazione tra la Biblioteca del Seminario di Udine e l’Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Gorizia. L’iniziativa coinvolge anche altre istituzioni locali, con l’obiettivo di esplorare le diverse forme di scrittura tra Udine e Gorizia durante l’età moderna e contemporanea.

Quest’anno la Biblioteca dedica particolare attenzione alla scrittura in tutte le sue forme. I quattro interventi rientrano nel progetto annuale di collaborazione tra Biblioteca del Seminario di Udine e Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Gorizia, in sinergia con le istituzioni delle. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Prato: scrittura lenta contro la fretta modernaSabato 14 marzo alle 17, presso l’Art Hotel Milano di Prato, si aprirà uno spazio dedicato alla scrittura riflessiva intitolato Il Partito Preso... Leggi anche: Maltempo: Cdm, stato emergenza per Gorizia e Udine, stanziati 8,5 mln Si parla di: Oceani allo specchio. Voci in dialogo dalle diaspore. Offerto 1 milione di dollari a chi decifrerà una scrittura di 5.300 anni faArcheologi e linguisti di tutto il mondo, unitevi! Un premio gigantesco attende chi riuscirà a decifrare una lingua di 5.300 anni fa Siete pronti a provare a decifrare una scrittura antica incisa su ... it.euronews.com «Caccia al libro»: a Napoli l'iniziativa di Scrittura & ScrittureSi chiama Caccia al libro la nuova iniziativa per la lettura ideata dalla casa editrice partenopea Scrittura & Scritture e si svolgerà per le principali strade di Napoli come una sorta di caccia al ... ilmattino.it