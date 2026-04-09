Screening neonatale | la sfida per nuovi test salvavita sui piccoli

La Società italiana per lo Studio delle Malattie metaboliche ereditarie e lo Screening neonatale ha richiesto un incontro urgente al Ministro della Salute, evidenziando la necessità di un coordinamento tra le istituzioni per aggiornare i test diagnostici sui neonati. La richiesta arriva in un momento in cui si discute di potenziali miglioramenti nelle procedure di screening neonatale, con l’obiettivo di individuare tempestivamente eventuali malattie ereditarie e salvare vite.

La Società italiana per lo Studio delle Malattie metaboliche ereditarie e lo Screening neonatale ha inviato una richiesta di incontro immediato al Ministro della Salute Orazio Schillaci, sollecitando un coordinamento istituzionale per gestire l’aggiornamento dei test diagnostici sui neonati. L’appello, rivolto anche al sottosegretario Marcello Gemmato e ai responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione e Programmazione, Maria Rosaria Campitiello e Francesco Saverio Mennini, mira a garantire che le nuove risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2026 vengano trasformate in percorsi clinici uniformi su tutto il territorio nazionale. L’impatto della nuova normativa sulla prevenzione precoce. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Screening neonatale: la sfida per nuovi test salvavita sui piccoli Screening neonatale arma per la diagnosi precoce, ma il rischio è la sovradiagnosiLo screening neonatale rappresenta una delle più importanti conquiste della medicina preventiva. Screening neonatale, in Puglia altre 36 malattie rare diagnosticabiliIn Puglia il pannello di analisi genetica è stato ampliato da 406 a 433 geni per ‘intercettare’ precocemente le malattie rare. Temi più discussi: Bari: esperti a congresso 8 e 9 aprile su screening neonatale; Bimba salvata dalla cecità a 20 giorni dalla nascita grazie allo screening 'Genoma Puglia'; Salvata dalla cecità a 20 giorni dalla nascita grazie a screening genomico; Diagnosi a 20 giorni salva la vista a una neonata: svolta mondiale dallo screening genomico in Puglia. Screening genomico, quando la diagnosi arriva prima dei sintomiL'esperienza pugliese certifica l'importanza dello screening genomico, che consente di identificare precocemente una serie di malattie rare. lapresse.it Bari, screening genomico in 20 giorni: così una neonata nata ad Altamura potrà curarsi prima dei sintomi e salvare la vistaA Bari lo screening genomico neonatale ha individuato in 20 giorni due varianti del gene RPE65. Diagnosi decisiva per proteggere la vista ... affaritaliani.it BTV News canale 85. . SCREENING NEONATALE, BARI AL CENTRO DEL CONFRONTO INTERNAZIONALE SULLA PREVENZIONE GENETICA #screeningneonatale #genomapuglia #prevenzionegenetica #baritvnewscanale85 #btvnewscanale85 - facebook.com facebook