Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nei Campi Flegrei avvertita a Napoli

Da napolipiu.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 16:48 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nei Campi Flegrei, avvertita anche a Napoli. La profondità dell'evento sismico è stata di circa 2 chilometri. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti, e le autorità stanno monitorando la situazione. La zona è stata interessata da diverse altre scosse negli ultimi mesi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Oggi, mercoledì 8 aprile 2026, la città di Napoli è stata scossa da un terremoto che si è verificato alle ore 16:48. L’evento sismico ha avuto un’epicentro situato nei pressi della Solfatara, in particolare in via Suolo San Gennaro. La magnitudo registrata è stata di Md 3.4 e la profondità dell’epicentro è stata calcolata a circa 900 metri. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa dell’INGV-OV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Napoli, che ha monitorato la situazione sismica della regione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Terremoto di magnitudo 3.8 ai Campi Flegrei, La scossa Potente registrata dalla Regia di un tg

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