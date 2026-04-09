Alle ore 16:48 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nei Campi Flegrei, avvertita anche a Napoli. La profondità dell'evento sismico è stata di circa 2 chilometri. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti, e le autorità stanno monitorando la situazione. La zona è stata interessata da diverse altre scosse negli ultimi mesi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Oggi, mercoledì 8 aprile 2026, la città di Napoli è stata scossa da un terremoto che si è verificato alle ore 16:48. L’evento sismico ha avuto un’epicentro situato nei pressi della Solfatara, in particolare in via Suolo San Gennaro. La magnitudo registrata è stata di Md 3.4 e la profondità dell’epicentro è stata calcolata a circa 900 metri. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa dell’INGV-OV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Napoli, che ha monitorato la situazione sismica della regione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nei Campi Flegrei, avvertita a Napoli.

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Nuovo terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4 avvertita alle 16.48 a Pozzuoli e NapoliUna nuova, intensa scossa è stata avvertita distintamente nei Campi Flegrei, dove dal primo pomeriggio odierno è in corso uno sciame sismico.

Terremoto di magnitudo 3.8 ai Campi Flegrei, La scossa Potente registrata dalla Regia di un tg

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Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4La terra ha tremato alle ore 16,48, ad una profondità di 1 km. Da qualche ora è in atto uno sciame sismico: alle ore 15.32 si è registrata un'altra scorssa di magnitudo 1.1, alle 15.19 di 1.7 e alle 1 ... tg24.sky.it

"Onorevole buongiorno, con la scossa di ieri delle 16.48 è caduto parte di muretto in via Pergolesi, a Pozzuoli..." - facebook.com facebook

17 anni fa il #terremoto che alle 3:32 colpì #LAquila e l' #Abruzzo con una scossa di magnitudo 5,8. Ci furono 309 vittime, oltre 1.500 feriti e circa 70mila sfollati. Nella notte la cerimonia di commemorazione senza fiaccolata per la coincidenza con le festività x.com