Scoperta mentre ruba fugge e torna a colpire poco dopo nello stesso centro commerciale | arrestata a Villa Guardia

Da quicomo.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata arrestata a Villa Guardia dopo essere stata scoperta mentre tentava di rubare in un negozio. Dopo aver cercato di scappare, è tornata a colpire nello stesso centro commerciale pochi minuti dopo, compiendo un secondo furto a poca distanza dal primo. La sua condotta ha portato all'arresto da parte delle forze dell’ordine, intervenute immediatamente sul posto.

Non si è fermata neppure dopo essere stata scoperta. Prima il tentato furto in un negozio, poi la fuga e un secondo colpo a pochi metri di distanza, nella stessa area commerciale.È successo nel pomeriggio dell’8 aprile a Villa Guardia, dove i carabinieri della stazione di Lurate Caccivio hanno. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Aveva foglio di via obbligatorio da Gavardo, beccato mentre ruba caricabatterie al centro commerciale: arrestatoGavardo (Brescia), 29 gennaio 2026 – Arresto nel pomeriggio di ieri a Gavardo, in provincia di Brescia.

Ruba vestiti per bambini e paga in cassa (458 euro) dopo essere stata scoperta: arrestata a VinovoA Vinovo, il 21 gennaio 2026, in carabinieri hanno arrestato una ragazza di 22 anni che vive in un campo nomadi in provincia di Vercelli.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.