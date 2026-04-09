Scoperta mentre ruba fugge e torna a colpire poco dopo nello stesso centro commerciale | arrestata a Villa Guardia

Una donna è stata arrestata a Villa Guardia dopo essere stata scoperta mentre tentava di rubare in un negozio. Dopo aver cercato di scappare, è tornata a colpire nello stesso centro commerciale pochi minuti dopo, compiendo un secondo furto a poca distanza dal primo. La sua condotta ha portato all'arresto da parte delle forze dell’ordine, intervenute immediatamente sul posto.

Non si è fermata neppure dopo essere stata scoperta. Prima il tentato furto in un negozio, poi la fuga e un secondo colpo a pochi metri di distanza, nella stessa area commerciale.È successo nel pomeriggio dell’8 aprile a Villa Guardia, dove i carabinieri della stazione di Lurate Caccivio hanno. 🔗 Leggi su Quicomo.it Aveva foglio di via obbligatorio da Gavardo, beccato mentre ruba caricabatterie al centro commerciale: arrestatoGavardo (Brescia), 29 gennaio 2026 – Arresto nel pomeriggio di ieri a Gavardo, in provincia di Brescia. Ruba vestiti per bambini e paga in cassa (458 euro) dopo essere stata scoperta: arrestata a VinovoA Vinovo, il 21 gennaio 2026, in carabinieri hanno arrestato una ragazza di 22 anni che vive in un campo nomadi in provincia di Vercelli.