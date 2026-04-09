Scontro tra auto e moto a Lama morto centauro

Da tarantinitime.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di giovedì 9 aprile, in via Tre Fontane a Lama, si è verificato un incidente stradale tra un'auto e una moto. L'impatto ha causato la morte del centauro coinvolto nell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.

Tarantini Time Quotidiano Tragico incidente stradale nella serata di giovedì 9 aprile a Lama in via Tre Fontane. Una moto e un’auto di grossa cilindrata si sono scontrate per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 53 anni, per il quale non c’è stato nulla da fare. Sul posto polizia locale, carabinieri e soccorritori del 118. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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