Scontro tra auto e moto a Lama morto centauro

Nella serata di giovedì 9 aprile, in via Tre Fontane a Lama, si è verificato un incidente stradale tra un'auto e una moto. L'impatto ha causato la morte del centauro coinvolto nell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.

Tarantini Time Quotidiano Tragico incidente stradale nella serata di giovedì 9 aprile a Lama in via Tre Fontane. Una moto e un’auto di grossa cilindrata si sono scontrate per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 53 anni, per il quale non c’è stato nulla da fare. Sul posto polizia locale, carabinieri e soccorritori del 118. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Scontro tra auto e moto a Lama, morto centauro Leggi anche: Incidente a Roma, scontro tra una moto e due auto: morto centauro di 52 anni Terribile incidente a Gabiano, scontro tra auto e moto: morto il centauro, Davide Gastaldello di Settimo TorineseDavide Gastaldello, 61enne residente a Settimo Torinese, è morto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026 in un terribile incidente avvenuto in... Temi più discussi: Scontro tra auto e autobus a Piario: due ferite lievi; Scontro tra auto e scooter: una ferita grave trasportata con elisoccorso in ospedale; Incidente sulla Tuscolana: scontro tra auto, morti una donna e un 16enne. Tre feriti, tra cui una bambina; Scontro tra auto e moto a Sona: due feriti gravi. Violento scontro tra auto e camion sul viadotto Ingotte, un feritoSi tratta di una donna rimasta incastrata tra le lamiere ed estratta dai Vigili del Fuoco. Mezzo pesante in bilico sulla scarpata, utilitaria ribaltata ... rainews.it Incidente stradale sulla SS280 a Lamezia Terme, scontro tra due auto: feritiLa squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – è attualmente impegnata sulla SS280, in direzione Lamezia Terme, nel tratto successivo allo svincolo di Martelletto-Sarrottin ... strettoweb.com Morì a 31 anni a bordo della sua moto dopo lo scontro con un autocarro. La famiglia non si arrende e chiede chiarezza. - facebook.com facebook Elmas, volo dalla moto a un giardino dopo lo scontro: solo ferite lievi x.com