Scontro a Montecitorio | l’attacco di Bonelli che scuote il Governo

Nella mattinata di giovedì 9 aprile 2026, a Roma, si sono verificati momenti di tensione tra alcuni esponenti politici e il pubblico presente in piazza Montecitorio. In quell’occasione, un rappresentante di un partito ha pronunciato parole molto critiche nei confronti dell’amministrazione, suscitando reazioni immediate tra i presenti e attirando l’attenzione dei media. La discussione ha acceso un dibattito acceso tra chi sostiene e chi contesta le posizioni espresse.

Le tensioni politiche si sono accese nel cuore di Roma questo giovedì 9 aprile 2026, quando Angelo Bonelli ha rilasciato una dichiarazione durissima in piazza Montecitorio. Il di Avs è intervenuto subito dopo l’informativa tenuta dalla Premier Meloni all’interno dell’Aula, lanciando un attacco frontale che punta a delineare un momento di svolta negativa per la guida del governo. L’attacco di Bonelli contro la gestione della Premier. Piazza Montecitorio è diventata il palcoscenico di un confronto serrato tra le diverse forze politiche presenti nella Capitale. Subito dopo aver ascoltato il discorso della Premier Meloni in Aula, Angelo Bonelli ha preso la parola per esprimere una valutazione estremamente severa sulla linea intrapresa dall’attuale esecutivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro a Montecitorio: l’attacco di Bonelli che scuote il Governo Gerry Scotti nel mirino di Fabrizio Corona: l’attacco che scuote la tvFabrizio Corona non smette di far discutere con nuove dichiarazioni destinate a far rumore. Iran, Shirin Ebadi scuote Montecitorio: “La guerra ha portato gioia nel Paese. Dopo il regime servirà un referendum”La guerra che sta sconvolgendo il Medio Oriente ha aperto una frattura anche dentro l’Iran. Temi più discussi: Legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizione: il confronto giovedì; L'informativa del Ministro della Difesa Guido Crosetto a Montecitorio sull'utilizzo della base di Sigonella: intervista ad Emanuele Loperfido; Caso Almasri, rinvio a giudizio per Bartolozzi: scontro tra Procura di Roma e Camera; Sospesa la deputata Ouidad Bakkali, insorge il Pd: Punita per aver difeso il Parlamento dai neofascisti. Dalla precarietà a Trump, scontro Meloni-Schlein. La dem: Avevate i numeri per fare tutto, ma non avete fatto nulla per cambiare la vita degli italianiNell'Aula di Montecitorio, nel corso dell'informativa sull'azione del governo, la premier si è scagliata contro la segretaria Pd che ha risposto sottolineando l'inattività dell'esecutivo [VIDEO] ... ilfattoquotidiano.it Legge elettorale 2027: scontro totale in Commissione, italiani all’estero e Quirinale al centro della battagliaIl dibattito sulla legge elettorale infiamma Montecitorio: centrodestra e opposizione al muro, italiani all’estero al centro della contesa. tag24.it Liratv. . Auto nel burrone a Montecorice: in salvo le persone a bordo "La vettura sarebbe uscita fuori strada a seguito di uno scontro con un furgone" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #feriti #incidente #soccorsi #carabinieriAgropoli - facebook.com facebook Elmas, volo dalla moto a un giardino dopo lo scontro: solo ferite lievi x.com