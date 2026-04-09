Scommettono sulla tregua in Iran poco prima dell’annuncio di Trump | vincite lampo su Polymarket a ridosso dell’ultimatum
Pochi minuti prima dell’annuncio ufficiale del presidente degli Stati Uniti, alcuni utenti si sono iscritti e hanno effettuato scommesse su una piattaforma di mercato finanziario, puntando su una possibile tregua in Iran. Le scommesse sono state molto rapide e mirate, e hanno coinciso con il momento in cui si stava per scadere un ultimatum. Le transazioni sono avvenute nell’arco di pochi minuti, a ridosso dell’evento.
Si sono iscritti sulla piattaforma quasi al limite dello scadere dell’ultimatum di Trump all’Iran e hanno fatto scommesse molto specifiche e tempestive, anticipando di pochi minuti l’annuncio del Presidente Usa. Eppure erano pochi i segnali che facessero propendere per un accordo imminente, con le probabilità di una tregua stimate al 35%. Così una cinquantina di nuovi account hanno guadagnato centinaia di migliaia di dollari sul controverso sito di previsioni e scommesse online Polymarket, poco prima dell’annuncio del cessate il fuoco del 7 aprile. I 50 account, detti anche portafogli, hanno piazzato delle scommesse a partire dalle 18.30, mentre la scadenza fissata dal capo della Casa Bianca per l’accettazione di un accordo sarebbe scattata solo un’ora e mezza dopo (ora americana). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Il suo funzionamento ricorda quello del mercato azionario perché gli utenti non scommettono direttamente sull’esito di un evento ma comprano un titolo a esso legato x.com
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