Scommettono sulla tregua in Iran poco prima dell’annuncio di Trump | vincite lampo su Polymarket a ridosso dell’ultimatum

Pochi minuti prima dell’annuncio ufficiale del presidente degli Stati Uniti, alcuni utenti si sono iscritti e hanno effettuato scommesse su una piattaforma di mercato finanziario, puntando su una possibile tregua in Iran. Le scommesse sono state molto rapide e mirate, e hanno coinciso con il momento in cui si stava per scadere un ultimatum. Le transazioni sono avvenute nell’arco di pochi minuti, a ridosso dell’evento.