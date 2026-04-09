Sciopero scuola a Los Angeles dal 14 aprile | 70mila lavoratori incrociano le braccia a rischio le lezioni per 390mila studenti

Il 14 aprile si terrà uno sciopero nel settore scolastico a Los Angeles, con circa 70.000 lavoratori che incroceranno le braccia. L’azione coinvolgerà le scuole pubbliche della città e determinerà la sospensione delle lezioni per circa 390.000 studenti, che dovranno trovare alternative alla routine scolastica abituale. La manifestazione si inserisce in un contesto di proteste più ampie relative alle condizioni lavorative e alle richieste amministrative nel sistema educativo locale.

Il prossimo 14 aprile le famiglie di Los Angeles dovranno riorganizzare la propria quotidianità. Nel secondo polo educativo statunitense le lezioni subiranno uno stop totale, costringendo a casa circa 390mila alunni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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