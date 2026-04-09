Sciacca ferito al polmone | il cellulare svela l’aggressione

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sciacca, nella notte tra il 14 e il 15 marzo, si è verificata un’aggressione che ha portato al ferimento di una persona al polmone. La Procura ha disposto l’esame del cellulare sequestrato a un sospettato. Il dispositivo è ora sotto analisi tecnica per raccogliere elementi utili alle indagini. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che cercano di ricostruire la dinamica dell’evento.

L’indagine sul tentato omicidio avvenuto a Sciacca nella notte tra il 14 e il 15 marzo ha subito un importante passo avanti con la decisione della Procura di procedere agli esami tecnici sul dispositivo mobile sequestrato a Mario Di Benedetto. Il trentottenno, attualmente in stato di detenzione, è accusato di aver ferito gravemente un ventisettenne in via Cappuccini, in un episodio che ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza per la vittima a causa di una lesione polmonare. Le dinamiche dell’aggressione in via Cappuccini. Secondo quanto emerso dagli atti giudiziari, la violenza sarebbe esplosa all’interno dell’abitazione del sospettato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Sciacca, ferito al polmone: il cellulare svela l’aggressione

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