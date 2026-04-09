Scia di incidenti in tangenziale | traffico paralizzato code per chilometri

Due incidenti si sono verificati questa mattina sulla tangenziale che collega la città alla Valsabbia, causando lunghe code e traffico bloccato. La strada, molto trafficata, è rimasta paralizzata per diverse ore, con i veicoli che si sono accumulati in lunghe colonne lungo tutta la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, mentre le autorità stanno ancora gestendo il traffico e ricostruendo la dinamica degli incidenti.

Mattinata di forti disagi lungo la Statale 45 bis, la tangenziale che collega la città alla Valsabbia, dove due incidenti avvenuti a breve distanza di tempo hanno mandato completamente in tilt la circolazione.I sinistri si sono verificati poco dopo le 9.30 di oggi, giovedì 9 aprile, provocando. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Incidente in tangenziale a Milano: oltre 7 chilometri di coda, traffico paralizzato Tre incidenti in tangenziale a Milano: lunghe code (anche di 5 km) e traffico bloccatoTraffico bloccato lungo la Tangenziale Ovest di Milano, A50, a causa di tre incidente avvenuti nell'arco di un'ora e mezza. Temi più discussi: Strade sicure per fermare la scia di risarcimenti: Agrigento affida i lavori di manutenzione; Ancora una vittima sulle strade bresciane: morto in ospedale Simone Masini dopo l'incidente in moto a Lonato; Strage di motociclisti nello Spezzino: cosa sta succedendo davvero; Strade di sangue in Italia: otto morti e sedici feriti in poche ore. Incidenti a raffica, cartelli abbattuti e una lunga scia di danni: la folle corsa di un automobilista a RiminiRimini, 4 settembre 2025 – Tre persone ferite, sei veicoli tamponati, cartelli abbattuti e una lunga scia di danni dal centro storico fino al porto. È il bilancio della raffica di incidenti che oggi, ... ilrestodelcarlino.it Morto in moto sotto gli occhi della moglie, scia senza fine di incidenti mortaliArezzo, 14 settembre 2025 – Forza ragazzi!, ripeteva col sorriso di chi affronta la vita senza mollare. Quelle parole ora sono scritte sui biglietti lasciati davanti al ristorante, ma declinati al ... lanazione.it Sulla scia degli interessanti post di Sandro Bardaro sugli anni 50/60 a Roma e delle periferie alle prese con l'atavico problema della casa riproponiamo qui un post pubblicato su **Quartiere Alessandrino tra Storia e Memoria** dal titolo '**1963 l'Imposta sulla - facebook.com facebook Borse europee in rialzo, sulla scia della chiusura positiva di Wall Street nel giorno di Pasquetta. A sostenere i mercati sono le speranze di de-escalation in vista della scadenza dell'ultimatum di #Trump all'Iran, attesa nella notte. +1,02% +1,2% +0,75 x.com