Schumacher avverte | i migliori piloti F1 dovrebbero restare lontani da Red Bull anche senza Verstappen

Un ex pilota di Formula 1 ha espresso preoccupazione riguardo alla presenza dei migliori piloti nelle squadre che competono con Red Bull, suggerendo che potrebbero essere meglio tenuti lontani dalla scuderia anche nel caso in cui non ci fosse il campione in carica. La dichiarazione ha attirato l'attenzione sui rapporti tra i piloti di alto livello e la squadra austriaca, che domina la stagione con numerosi successi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Red Bull potrebbe trovarsi a fronteggiare la perdita del suo pilota di punta, Max Verstappen, alla fine del 2026. La situazione è complessa, e Ralf Schumacher ha suggerito ai piloti di riflettere attentamente prima di unirsi al progetto attuale della squadra austriaca. Le condizioni contrattuali di Verstappen gli permettono di lasciare il team se non si trova tra i primi due nella classifica del campionato, e il suo malcontento rispetto alle nuove regolazioni tecniche stanno alimentando i rumor su un possibile abbandono della Formula 1. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Schumacher avverte: i migliori piloti F1 dovrebbero restare lontani da Red Bull, anche senza Verstappen. Max Verstappen avverte: le sue voci di pensionamento non aiuteranno la Red Bull in F1.Max Verstappen avverte: le sue voci di pensionamento non aiuteranno la Red Bull in F1. Leggi anche: F1, Red Bull e l’incognita motore: Verstappen cauto