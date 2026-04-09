La leader dell’opposizione ha criticato il governo per non aver condannato pubblicamente le recenti dichiarazioni del presidente statunitense, che ha minacciato un’intera civiltà. In un intervento pubblico, ha anche ricordato che la stessa premier aveva proposto il presidente degli Stati Uniti per il premio Nobel per la Pace. La discussione si concentra sulle reazioni ufficiali alle affermazioni di Trump e sulla coerenza delle posizioni del governo.

“Due giorni fa il presidente Trump ha minacciato di morte un’intera civiltà. E’ lo stesso uomo per cui lei ha proposto il Nobel per la Pace. Ma quale Nobel per la Pace? Nessuno vuole rinunciare alla relazione con gli Stati Uniti, ma ci si sta a testa alta, dicendosi che si sbaglia, dicendo a lui come a Netanyahu che si devono fermare. Ieri hanno continuato a bombardare il Libano, come non ci fosse stata una tregua, hanno colpito anche un mezzo italiano e voi non riuscite a dire chiaramente ‘Vi dovete fermare’. Non denunciamo solo la vostra subalternità a Trump ma anche il fatto che non riuscite a scegliere l’Europa “. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo nell’aula della Camera dopo l’ informativa della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Schlein a Meloni: "Non riuscite a dire a Trump e Netanyahu che devono fermarsi"

Schlein: ‘che altro deve succedere prima che Meloni chieda a Netanyahu di fermarsi?’ROMA, 08 APR – “Nel giorno della tregua, il governo israeliano sta conducendo una vasta operazione militare di attacco in Libano.

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Schlein a Meloni: Non riuscite a dire a Trump e Netanyahu che devono fermarsi

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#Meloni ha attaccato le opposizioni, preso in giro Schlein e Conte, fatto la vittima sulle questioni di mafia. Ha rivendicato risultati che non ci sono. Ha sfidato le opposizioni, ma dovrebbe sfidare se stessa e il governo che hanno fallito su tutta la linea 2/2 x.com

Opposizioni a valanga su Meloni. Conte: “Subalternita ignobile”, Schlein: “Incoerente” Le repliche piccatissime dei leader di minoranza dopo l'intervento in Parlamento della premier... - facebook.com facebook