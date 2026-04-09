Schlein a Meloni | Non riuscite a dire a Trump e a Netanyahu che devono fermarsi – Il video

Durante un intervento pubblico, una leader politica ha affermato che nessuno vuole interrompere i rapporti con gli Stati Uniti, ma che si devono esprimere chiaramente le proprie posizioni, anche nei confronti di figure di rilievo internazionale. La stessa ha detto che si sta mantenendo una posizione ferma e si sta dicendo a Trump e Netanyahu che devono fermarsi. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un video pubblicato dall'agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Nessuno vuole rinunciare alla relazione con gli Stati Uniti, ma ci si sta a testa alta, dicendosi che si sbaglia, dicendo a lui come a Netanyahu che si devono fermare. Ieri hanno continuato a bombardare il Libano, come non ci fosse stata una tregua, hanno colpito anche un mezzo italiano e voi non riuscite a dire chiaramente 'Vi dovete fermare'. Non denunciamo solo la vostra subalternità a Trump ma anche il fatto che non riuscite a scegliere l'Europa»: così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenuta in Aula alla Camera dopo l'informativa della premier Giorgia Meloni. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Schlein: ‘che altro deve succedere prima che Meloni chieda a Netanyahu di fermarsi?’ROMA, 08 APR – “Nel giorno della tregua, il governo israeliano sta conducendo una vasta operazione militare di attacco in Libano.

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