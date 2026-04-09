Matteo Politano aveva ricevuto un’offerta dall’estero, specificamente dall’Al Shabab, con una richiesta di 7 milioni di euro all’anno, ma aveva deciso di rimanere nel Napoli. Il calciatore è stato decisivo nel match contro il Milan, segnando il gol che ha portato gli azzurri a meno sette punti dalla capolista Inter. La sua scelta di non accettare l’offerta ha dato un impulso alla sua permanenza in squadra.

Matteo Politano aveva ricevuto offerte dall’estero prima di decidere di restare a Napoli. Suo il gol che ha deciso il match contro il Milan e ha portato gli azzurri a meno sette punti dall’Inter capolista. Scrive Nicolò Schira su Tuttosport: Conte ha messo il veto dinanzi alle sirene estere arrivate per l’esterno mancino. E così sono state declinate nei mesi scorsi le avance dei turchi del Besiktas dopo che Politano aveva già detto no a una ricchissima offerta dell’Al Shabab, pronto a ricoprirlo di petrodollari per portarlo in Saudi Pro League. Ha rinunciato a un triennale da 7 milioni l’anno proposto dagli arabi. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Schira: “Politano aveva rifiutato 7 milioni annui dall’Al Shabab”

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