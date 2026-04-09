Schifani riceve il neo presidente dell' Ispra Maria Alessandra Gallone

Stamattina a Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione ha incontrato la neo presidente dell’Ispra, Maria Alessandra Gallone. È stato un incontro formale durante il quale sono stati affrontati temi legati all’ambiente e alla tutela del territorio. La visita si è svolta in un clima di cordialità, con scambio di saluti tra i rappresentanti delle istituzioni. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali accordi o progetti futuri.

Stamattina, a Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione Renato Schifani ha ricevuto in visita la neo presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Maria Alessandra Gallone. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi legati alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Primo presidente politico per l’Ispra: si è insediata Maria Alessandra Gallone La senatrice Gallone è la nuova presidente dell’Ispra. L’opposizione: “A rischio l’indipendenza dell’ente”Per la prima volta nella sua storia, come vi avevamo preannunciato, l’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (Ispra) sarà... Ispra, Bonelli a Gallone: Autonomia dalla politica? Immagino si dimetterà da Forza Italia. La presidente non rispondeÈ un’audizione lampo quella della presidente designata di Ispra, Maria Alessandra Gallone, in commissione Ambiente alla Camera. Nomina avanzata dal ministro Gilberto Pichetto Fratin – di cui Gallone è ... ilfattoquotidiano.it Maria Alessandra Gallone è la nuova presidente dell'IspraSi è insediata oggi la nuova presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Maria Alessandra Gallone. Lo rende noto l'Ispra. Nata a Bergamo nel 1966, laureata in Lingue ... ansa.it