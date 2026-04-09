Valerio Scettri si prepara a partecipare nuovamente alla Coppa Rally ACI Sport di quinta zona nel 2026, con l’obiettivo di difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'atleta punta al triplete, cercando di ottenere per la terza volta consecutiva il riconoscimento nel campionato regionale. La stagione futura sarà decisiva per il pilota, che ha annunciato la volontà di continuare a competere a livello competitivo.

Non c'è due senza tre e, nell'intento di rispettare il rinomato detto, Valerio Scettri si prepara ad estrarre le unghie, anche nel 2026, per difendere nuovamente il titolo conquistato lo scorso anno nella Coppa Rally ACI Sport di quinta zona. Vincitore nel 2024, con l'aggiunta del successo nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Rally: Scettri punta al triplete in quinta zonaCampione in carica da due stagioni tra le A7 il pilota di Lozzo Atestino andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo nella Coppa Rally ACI Sport. comunicati-stampa.net

CRZ: VALERIO SCETTRI PUNTA AL TRIPLETE IN QUINTA ZONA Campione in carica da due stagioni tra le A7 il pilota di Lozzo Atestino andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo nella Coppa Rally ACI Sport. LOZZO ATESTINO (PD)– Non c'è due senza tre - facebook.com facebook