Scavi alla Casa del Jazz verso la fase finale | nessun risultato su Adinolfi Pietro Orlandi | Fiducia nel prefetto

Gli scavi alla Casa del Jazz di Roma sono ormai in fase finale, senza aver prodotto risultati riguardo a una persona specifica. Il portavoce di una famiglia coinvolta ha dichiarato di avere fiducia nel prefetto incaricato, ritenendo che voglia evitare ambiguità. Il prefetto ha comunicato chiaramente di voler portare a termine le indagini senza lasciare incertezze.

Si avviano alla fase conclusiva gli scavi alla Casa del Jazz di Roma. Pietro Orlandi a Fanpage.it: "Il prefetto è stato chiaro: non vuole lasciare dubbi e credo sia quello che sta facendo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scavi alla Casa del Jazz, si entra nel tunnel: sul posto Pietro Orlandi e il figlio del giudice AdinolfiRipresi gli scavi alla Casa del Jazz per le ricerche dei resti del giudice Adinolfi ed Emanuela Orlandi.

Ripartono gli scavi alla Casa del Jazz per il giudice Paolo Adinolfi: si cerca anche Emanuela OrlandiRiprendono gli scavi alla Casa del Jazz: nel pomeriggio i sopralluoghi prima di riprendere le ricerche di Paolo Adinolfi ed Emanuela Orlandi.

Temi più discussi: Casa del Jazz, verso la sospensione degli scavi: non sono stati trovati indizi. Lo stop 132 giorni dopo l'inizio dei lavori; Casa del Jazz, potrebbero essere lì i resti di Emanuela Orlandi? Scavi in corso nella villa del cassiere della banda della Magliana; Roma, approvate nuove intitolazioni: vie e giardini per Pannella, Hack e Gino Strada; Scavi alla Casa del Jazz, il figlio del giudice Adinolfi: Nessuno mi ha parlato, spero che si scavi almeno fino a giugno.

Scavi alla Casa del Jazz verso la fase finale: nessun risultato su Adinolfi. Pietro Orlandi: Fiducia nel prefettoSi avviano alla fase conclusiva gli scavi alla Casa del Jazz di Roma. Pietro Orlandi a Fanpage.it: Il prefetto è stato chiaro: non vuole lasciare dubbi e credo sia quello che sta facendo. fanpage.it

Casa del Jazz | Prefetto Roma Scavi quasi alla fine, vogliamo togliere ogni dubbio sul giudice AdinolfiIl punto sugli scavi alla Casa del Jazz stamane a Storie Italiane, con l'intervista al prefetto di Roma, Giannini: ecco cosa ha detto ... ilsussidiario.net

Thomas Umbaca alla Casa del Jazz ift.tt/mTSIo5i x.com

Noa torna in Italia con un tour estivo a supporto del nuovo album “The Giver and the Sea”. La prima data annunciata è alla Casa del Jazz di Roma. Il calendario completo del tour verrà comunicato nelle prossime settimane. 28.07 | Roma - Casa del Jazz Info - facebook.com facebook