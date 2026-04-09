Scarico illecito di acque reflue denunciato imprenditore

Durante controlli mirati alla tutela ambientale, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte e quelli dell’Arma territoriale hanno deferito in stato di libertà un imprenditore di 37 anni. Le verifiche hanno portato alla scoperta di uno scarico illecito di acque reflue, che ha portato alla denuncia formale dell’individuo. Le autorità competenti sono state informate e si occuperanno delle procedure legali previste.

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, un imprenditore 37 enne del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Teora (AV): Scarico illecito delle acque reflue industriali. Titolare DenunciatoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Scarico illecito di acque reflue industriali: titolare di officina denunciato a TeoraNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i... A Casal di Principe denunciato un imprenditore per reati ambientali e scarico illecito di acque Temi più discussi: Stoccaggio illecito di rifiuti e scarico non autorizzato di acque reflue: nei guai 3 aziende della Val Seriana; Inquinamento Fiume Sarno: i Carabinieri denunciano un imprenditore; Inquinamento del fiume Sarno: denunciato imprenditore a Montoro; Morra De Sanctis, imprenditore denunciato e attività sospesa. Stoccaggio illecito di rifiuti e scarico non autorizzato di acque reflue: nei guai 3 aziende della Val SerianaIntervento mirato del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Bergamo, con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di Gromo, finalizzato al contrasto deg ... bergamonews.it Castellammare di Stabia. Scarico acque reflue e rifiuti, sequestrato cantiere navaleIlleciti ambientali: sequestrato cantiere navale nel Napoletano. È accaduto a Castellammare di Stabia, dove i militari della locale Capitaneria di porto hanno posto i ... ilmattino.it REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMPANIA Gruppo di Avellino Comunicato Stampa Montoro (AV) - Inquinamento fiume Sarno. I Carabinieri denunciano un imprenditore per scarico illecito di acque reflue industriali ed abusivismo edilizio Nell’ambito de - facebook.com facebook