Recentemente, un’agenzia governativa ha emesso un avviso riguardo a determinate applicazioni disponibili sugli store di Android e iOS. L’allerta segnala che scaricando alcune di queste app si rischia di condividere tutti i dati personali con terze parti. La notizia ha provocato reazioni di preoccupazione tra gli utenti, che temono possibili conseguenze sulla privacy e sulla sicurezza delle proprie informazioni.

L’allerta lanciata recentemente dall’FBI ha sollevato preoccupazioni sulle potenziali minacce provenienti da app per smartphone, sia Android che iOS. Le autorità americane hanno rilasciato un avviso per mettere in guardia gli utenti sui rischi per la privacy e i dati sensibili derivanti dall’utilizzo di app che richiedono permessi estesi. Nonostante le app siano strumenti quotidiani essenziali, l’FBI ha messo in evidenza come molte di esse raccolgano dati che vanno ben oltre l’utilizzo dichiarato. L’azienda potrebbe raccogliere informazioni personali, incluse rubrica, posizione, e altro ancora, per scopi che non sono sempre chiari per l’utente. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Scarichi l’App e si impossessano di tutti i tuoi dati: l’allarme dell’autorità getta gli utenti nel panico

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