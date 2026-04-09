Una donna ha abbandonato il suo fidanzato lasciandolo di punto in bianco, convinta di aver vinto 500 mila euro con un biglietto del Gratta e vinci. Tuttavia, successivamente è stato scoperto che il tagliando non era vincente. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno indagando sui dettagli della vicenda. La donna aveva deciso di fuggire con l’intento di non condividere il premio.

Credeva di avere in mano un Gratta e vinci da 500 mila euro e per non dividerlo con il fidanzato era scappata lasciandolo su due piedi. Il fattaccio è accaduto a Carsoli, nell’Aquilano, l’8 marzo scorso. A distanza di un mese però si è scoperto che quel biglietto in realtà non era vincente: un quadratino era stato grattato male e un 43 era stato scambiato per un 13. Tutto era cominciato con un regalo per la Festa della Donna. Invece di mimose o cioccolatini, l’uomo aveva acquistato per la sua compagna un tagliando dal tabaccaio con l’accordo che, in caso di vincita, il premio sarebbe stato diviso. Ma quando i due si sono accorti di avere in mano mezzo milione di euro la situazione è precipitata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Scappa con il Gratta e vinci lasciando il fidanzato: ma il biglietto non era vincente

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