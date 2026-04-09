Scanavino nuova avventura per l’ex ad della Juve | sarà presidente di Scientifica Tutti i dettagli

L’ex amministratore delegato della Juventus ha annunciato il suo nuovo incarico come presidente di Scientifica. La nomina è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori approfondimenti sul ruolo o sulla durata dell’incarico. La società coinvolta si occupa di tecnologie scientifiche, anche se non sono stati forniti dettagli sui progetti specifici o sui piani futuri. La notizia si inserisce nel percorso professionale dell’ex dirigente, che ha lasciato il suo precedente ruolo di vertice nel club calcistico.

sul nuovo incarico per il dirigente. Il panorama imprenditoriale accoglie una significativa novità con il coinvolgimento di Maurizio Scanavino in una realtà d’eccellenza nel settore dell’innovazione tecnologica. L’ex amministratore delegato della Juventus, figura centrale nella recente fase di transizione del club bianconero, ha ufficialmente intrapreso una nuova sfida professionale. Come riportato dalla testata Calcio e Finanza, il manager è entrato nel capitale di Scientifica, assumendone contestualmente la carica di presidente. Questo passaggio segna un distacco netto dal mondo del calcio per approdare in un settore dove la ricerca e il capitale di rischio si fondono per dare vita alle imprese del futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Scanavino, nuova avventura per l’ex ad della Juve: sarà presidente di Scientifica. Tutti i dettagli De Sciglio trova squadra, l’ex Juve riparte dalla Repubblica Ceca: i dettagli della nuova avventura dell’esternoBernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese. Ezequiel Schelotto pronto a una nuova doppia avventura: sarà vice presidente e giocatore del FC ParadisoMercato Como, tutti pazzi per Perrone! Pronto il duello tra due big della Serie A Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara...