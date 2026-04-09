Il parcheggio situato all’ex Intendenza è al centro di polemiche e discussioni legate alle sue modalità di gestione. Il Polo ha sollevato dubbi riguardo alle potenziali criticità, tra cui la tutela della privacy degli utenti, in relazione al nuovo sistema di pagamento installato nel parcheggio di piazzale Aldo Moro. La questione riguarda anche eventuali implicazioni sulla sicurezza e sulla trasparenza delle procedure adottate.

"Ci chiediamo se sia stato valutato un problema di privacy nel nuovo sistema che gestisce il pagamento della sosta nel parcheggio di piazzale Aldo Moro". E’ critico il giudizio del Polo Progressista e di Sinistra sul parcheggio all’ex Intendenza di Finanza ora regolate da sbarre. "Testandolo personalmente – dice la consigliera Daniela Bennati – ho potuto riscontrare la possibilità di acquisire, per ogni targa, informazioni sul giorno di ingresso e l’orario a cui è avvenuto. Fino ad alcuni giorni fa era possibile farlo anche per le auto di servizio del Comune di Massa presenti negli stalli ma ora non più, perché? Credo sia urgente intervenire per garantire la privacy delle persone che parcheggiano il loro mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sbarre, sosta e polemiche. Il Polo: "Ecco tutte le criticità del parcheggio all’ex Intendenza"

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