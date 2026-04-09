Il New York Times ha identificato un nome associato alla figura di Satoshi Nakamoto, il creatore di Bitcoin. La notizia si basa su nuove indagini e fonti anonime che suggeriscono un possibile collegamento tra questa persona e l'invenzione della criptovaluta. La vera identità di Nakamoto resta ancora sconosciuta, anche se questa rivelazione potrebbe aprire nuovi interrogativi sulla storia e sulla diffusione di Bitcoin nel mondo.

Il fantasma che ha dato vita a Bitcoin potrebbe avere un volto. O almeno, è quello che prova a sostenere una nuova indagine firmata dal New York Times, che riaccende uno dei misteri più affascinanti dell’era digitale: chi si nasconde dietro lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto? Secondo i giornalisti americani, il nome più credibile sarebbe quello di Adam Back, crittografo britannico e volto storico del movimento cypherpunk: un’ipotesi che non nasce dal nulla, ma da una serie di indizi tecnici, linguistici e comportamentali che, messi insieme, delineano un profilo sorprendentemente coerente. Il punto più suggestivo dell’inchiesta riguarda però l’analisi linguistica: confrontando i testi attribuiti a Nakamoto con email e scritti di Back, emergerebbero similitudini difficili da ignorare. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Satoshi Nakamoto, il New York Times fa un nome: chi è davvero il creatore di Bitcoin

Ecco chi è davvero Satoshi Nakamoto, l’inventore del Bitcoin: il New York Times svela l’enigma. Ma Adam Back smentisce: “Non sono io”Per oltre diciassette anni, l’identità di Satoshi Nakamoto ha rappresentato il più grande enigma dell’era digitale.

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