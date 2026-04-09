Sassuolo il pubblico scrive il musical arriva Musicland al Teatro Carani
Un evento unico e imperdibile arriva sul palco del Teatro Carani di Sassuolo: sabato 11 aprile va in scena Musicland, il format firmato Sottospirito, selezionato per la rassegna La città in scena. Un progetto che la compagnia porta avanti da quattro anni, affinando nel tempo un linguaggio scenico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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