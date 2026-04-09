Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio sembra essere in discussione. La dirigenza sta valutando eventuali alternative e ha individuato due possibili candidati, entrambi provenienti dalla Serie A e da altri campionati. La scelta del sostituto potrebbe essere annunciata nelle prossime settimane, mentre la posizione dell’allenatore attuale rimane incerta. La situazione rimane sotto osservazione da parte del club.

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© Calcionews24.com - Sarri Lazio, futuro in bilico! Il club riflette e pensa già al sostituto: individuati due profili!

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