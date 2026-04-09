Domenica 12 aprile, il quartiere Matteotti di Saronno ospiterà la manifestazione StraMatteotti, un evento che coinvolgerà residenti e visitatori con attività sportive e momenti di socializzazione. La giornata prevede diverse iniziative, pensate per promuovere il benessere e favorire l'incontro tra le persone nel quartiere. La manifestazione si svolgerà lungo le strade principali dell’area, trasformando temporaneamente la zona in un luogo di svago e aggregazione.

La domenica 12 aprile Saronno si trasformerà in un vivace centro di aggregazione sociale e sportiva grazie alla StraMatteotti, l’appuntamento che vede il quartiere Matteotti protagonista di una giornata dedicata al benessere e alla convivialità. L’iniziativa, promossa dall’associazione Il Gabbiano Odv con il sostegno del Comune di Saronno, partirà da via Amendola e piazza Matteotti, offrendo un programma che spazia dalla camminata collettiva a diverse attività ricreative e gastronomiche. Un programma che unisce movimento e intrattenimento per ogni età. Il ritmo della mattinata sarà scandito da momenti tecnici e ludici, pensati per coinvolgere la cittadinanza in modo inclusivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saronno si anima: sport e divertimento nel quartiere Matteotti

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