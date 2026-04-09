A Saronno domenica 12 aprile alle 10:30 si terrà l’inizio del campionato italiano di baseball per ciechi. Il campo situato in via Ungaretti sarà il teatro delle prime partite della stagione, che coinvolgeranno diverse squadre provenienti da varie regioni italiane. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e rappresenta un appuntamento importante per il baseball dedicato a persone con disabilità visive.

Il diamante di via Ungaretti a Saronno si prepara ad accogliere, domenica 12 aprile alle ore 10:30, l’inizio del campionato italiano di baseball per ciechi (BXC). In questa prima giornata di competizione, i CISV Hurricane sfideranno in casa i Blind Fighters di Sesto Fiorentino in un incontro che promette di durare i classici nove inning. L’evento segna un punto di svolta per la squadra locale, che ha deciso di spostare il proprio baricentro operativo da Malnate alla città degli amaretti. La scelta di Saronno non è casuale, ma rappresenta il coronamento di un percorso di ammodernamento infrastrutturale volto a garantire standard agonistici elevati per gli atleti con disabilità visiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saronno, il diamante per il baseball per ciechi: via al campionato

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