Saponara Pippo Fiocco entra in corsa per la guida del Comune

A pochi mesi dalle elezioni comunali previste per maggio 2026, si delineano i primi candidati alla carica di sindaco. Tra questi, Pippo Fiocco ha annunciato ufficialmente la sua candidatura, presentando un progetto politico che mira alla ricostruzione dell’amministrazione e alla ripresa della comunità locale. La competizione si configura come uno degli eventi principali del panorama politico del territorio in vista delle consultazioni elettorali.

Si definisce il quadro della competizione elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Pippo Fiocco ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a sindaco, presentando una proposta politica che punta alla ricostruzione amministrativa e al rilancio della comunità."Non possiamo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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