Sanzioni per chi usa impropriamente i termini ' artigianato' e ' artigianale' Confartigianato | E' una svolta
Dal 7 aprile entrano in vigore nuove norme che regolano l’uso dei termini ‘artigianato’ e ‘artigianale’. Dopo una lunga battaglia portata avanti da una associazione di categoria, queste parole non potranno più essere impiegate senza il rispetto di precise regole. La modifica normativa mira a tutelare le imprese che operano nel settore, impedendo usi impropri o ingannevoli di tali termini.
“Dal 7 aprile si è voltata pagina. Grazie a una battaglia vinta con determinazione da Confartigianato, i termini ‘artigianato’ e ‘artigianale’ non potranno più essere usati con leggerezza o, peggio, in modo ingannevole”. Lo rimarca con soddisfazione il Gruppo di Presidenza di Confartigianato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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