La giunta comunale di Sanremo ha approvato una modifica al regolamento interno del Casinò, che comporta la cancellazione della scommessa supplementare collegata al Punto Banco. La decisione riguarda un bonus legato a questa tipologia di gioco, sospettato di essere stato oggetto di contestazioni o problematiche legali. La modifica entra in vigore immediatamente, modificando le modalità di scommessa all’interno del casinò.

La giunta di Sanremo ha dato il via libera alla modifica del regolamento interno del Casinò, decidendo di eliminare la side bet legata al Punto Banco. La misura, calata direttamente dal consiglio di amministrazione della Casinò Spa, mette fine alla possibilità di scommettere sul Winning Number Baccarat, una variante introdotta nel corso del 2023 per dare nuova linfa ai tavoli verdi. L’intervento non è un semplice aggiustamento formale, ma una ristrutturazione normativa che riduce il corpo del regolamento da 14 a 12 articoli, cancellando l’intero paragrafo che disciplinava il bonus incriminato. Questa decisione nasce dalla necessità di riportare il gioco entro i confini della tradizione, dopo che le analisi tecniche sui flussi di gioco hanno rivelato anomalie preoccupanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, stop al bonus nel Casinò: cancellata la scommessa sospetta

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