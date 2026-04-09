Sanremo al centro della sicurezza | droni e bodycam tra legge e privacy

Martedì 14 aprile, dalle 9:00 alle 13:00, il teatro del Casinò di Sanremo sarà il luogo di un incontro dedicato alla videosorveglianza urbana e ambientale. L'evento si concentrerà sull'uso di droni e bodycam, analizzando le questioni legate alla sicurezza e alla privacy. L'iniziativa coinvolge esperti del settore e rappresentanti delle autorità locali, che discuteranno delle normative e delle procedure in vigore.

Martedì 14 aprile, dalle ore 9:00 alle 13:00, il teatro del Casinò di Sanremo ospiterà un importante incontro formativo sulla videosorveglianza urbana e ambientale. L’evento, promosso dal Comune di Sanremo, analizzerà l’integrazione tra nuove tecnologie come droni e bodycam e le recenti evoluzioni normative introdotte dal Decreto-legge 1162025. Il convegno si concentrerà sulla gestione giuridica e organizzativa dei dispositivi di ripresa utilizzati dagli enti locali, cercando un equilibrio tra sicurezza e privacy. La sessione tecnica coinvolgerà amministratori pubblici, comandanti della polizia locale, tecnici comunali, responsabili della protezione dei dati e professionisti del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo al centro della sicurezza: droni e bodycam tra legge e privacy Sicurezza tra i binari Bodycam agli operatori di FS SecurityEntro la fine del 2026 tutti gli operatori di FS Security saranno dotati di bodycam durante le loro attività di controllo a bordo dei convogli. Leggi anche: Mistero e timore attorno alle condizioni di Anguissa, tra silenzi e legge sulla privacy Temi più discussi: Giorgia a Sanremo 2027: la (mezza) apertura al Festival e l'incontro con Stefano De Martino; Sanremo, dal 24 al 27 aprile torna il Festival della Parola Reloaded; Sanremo spinge sugli eventi: 2 milioni puntando all’Europa; Sanremo, dal 24 al 27 aprile torna il Festival della Parola Reloaded: quattro giorni dedicati alla forza delle storie e del linguaggio. Sanremo Pride 2026, la città si colora: parata e diritti al centro dell’eventoSanremo Pride 2026 l’11 aprile a Sanremo: parata, programma e ospiti per l’evento LGBTQIA+ in provincia di Imperia. ligurianotizie.it Sanremo, dal 24 al 27 aprile torna il Festival della Parola ReloadedPer il terzo anno consecutivo, dal 24 al 27 aprile, ritorna a Sanremo il Festival della Parola Reloaded. È qui che le parole riempiono il centro della scena con interviste, show teatrali, talk e appun ... rivieratime.news José Renato Fráguas. . Laura Pausini (Faenza, 16 de maio de 1974) é uma cantora e compositora italiana, reconhecida por sua projeção internacional e forte presença na música pop. Revelada pelo Festival de Sanremo, destacou-se pela voz potente e inter - facebook.com facebook Protagonista assoluto della scena musicale italiana, Olly ha trionfato al 75° Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia, certificato tre volte disco di platino. x.com