Sanità Varese | i bonus ai manager ecco chi vince tra i punteggi

La Regione Lombardia ha assegnato i punteggi annuali ai dirigenti della sanità nella provincia di Varese, determinando l’importo dei bonus economici che riceveranno. La valutazione tiene conto delle performance dei manager e influisce sui premi che saranno distribuiti. La graduatoria stilata si basa sui punteggi ottenuti, che definiscono chi riceve un riconoscimento economico e in quale misura.

La Regione Lombardia ha assegnato i punteggi annuali ai vertici della sanità, premiando l’efficienza dei manager varesini e definendo l’entità dei loro bonus economici. I dati evidenziano un netto miglioramento nelle prestazioni dell’Asst Sette Laghi e una leadership consolidata per l’Ats Insubria. Salvatore guida l’Ats Insubria con un risultato di 89 su 100, confermandosi per il secondo anno consecutivo come il dirigente più efficace della provincia di Varese. Questo valore, cresciuto di un punto rispetto al passato, gli permette di occupare la settima posizione a livello regionale, riflettendo successi concreti nella gestione dei bilanci, nell’abbattimento delle liste d’attesa e nell’integrazione delle Case di comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Varese: i bonus ai manager, ecco chi vince tra i punteggi Leggi anche: Fantasanremo, i bonus e i malus della quarta serata di Sanremo 2026: ecco tutti i punteggi in diretta Leggi anche: Fantasanremo, i bonus e i malus della seconda serata di Sanremo 2026: ecco tutti i punteggi in diretta