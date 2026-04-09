Sanità il polo medico di Salvaterra rimarrà

Sono in corso i lavori per completare la casa della comunità a Casalgrande, con l’installazione delle attrezzature e degli arredi necessari. La sistemazione delle aree esterne e del parcheggio procede secondo il cronoprogramma previsto. Nel frattempo, il polo medico di Salvaterra continuerà a operare senza interruzioni. La struttura sanitaria locale resterà aperta e funzionante durante le fasi di ultimazione dei lavori.

I lavori di realizzazione della casa della comunità di Casalgrande sono in fase di ultimazione con la sistemazione delle aree esterne, del parcheggio e le forniture di attrezzature e arredi per i vari servizi. Nei prossimi mesi, non appena conclusi i lavori sulle aree esterne e ottemperato agli adempimenti di collaudi e autorizzazioni, sarà possibile dare il via alle attività all’interno della struttura. Ad annunciarlo è il dottor Marco Ferri, direttore del distretto sanitario di Scandiano dell’Ausl. Paolo Bertani, esponente della Lega, aveva espresso preoccupazione "per il futuro del presidio dei medici di base di Salvaterra che rischia di scomparire per sempre a seguito della prossima apertura della casa della comunità a Casalgrande". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sanità, il polo medico di Salvaterra rimarrà" ‘Il medico di campagna’ al cinema. La sfida della sanità di prossimitàProsegue oggi, alle 18, al Notorious Cinemas (via Darsena, 73), la rassegna cinematografica ‘Scienza in Pellicola. Sanità, Errico (FI): “Necessaria la scelta di ripristinare il medico a bordo del 118 a Morcone”“La volontà espressa dal direttore generale dell’Asl, Tiziana Spinosa, di ripristinare la presenza del medico a bordo dell’ambulanza del 118 a... Temi più discussi: Sanità, il polo medico di Salvaterra rimarrà; Castel del Piano, visita istituzionale al nuovo polo sanitario. Giani: Un modello per l'assistenza territoriale; Sanitalia Medical Care un nuovo ospedale per Collegno e il Piemonte; Orioli, candidato Terzo Polo a Macerata: Servono risposte concrete per la sanità. Sanità, il polo medico di Salvaterra rimarràFerri, direttore del distretto dell’Ausl: La Casa di comunità di Casalgrande si aggiungerà a questo presidio e a quello di Sant’Antonino ... ilrestodelcarlino.it Ccnl sanità 2025-2027, al via il tavolo: si parte il 22 aprileCcnl sanità 2025-2027: il 22 aprile si apre il tavolo Aran per infermieri e ostetriche. Al centro retribuzioni, indennità e condizioni di lavoro. nurse24.it La Commissione europea ha ridotto il proprio contributo al Fondo globale per la lotta contro AIDS, tubercolosi e malaria, mentre i donatori di tutto il mondo tagliano gli aiuti alla sanità globale. x.com Sanità pubblica, la Cgil lancia una proposta di legge popolare: più risorse e personale entro il 2030: Rafforzare il Servizio sanitario nazionale, aumentare gli investimenti e valorizzare il personale: sono questi i pilastri della proposta di legge di iniziativa popola - facebook.com facebook