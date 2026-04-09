Sanità associazioni in fermento | Nessun nuovo nefrologo è arrivato

Nella città, le associazioni che si occupano di sanità segnalano che, nonostante la vittoria contro il declassamento ufficiale della dialisi, nessun nuovo nefrologo è stato ancora assegnato alla struttura. La situazione rimane invariata, e non sono stati annunciati cambiamenti nel personale medico. La questione continua a suscitare attenzione tra i cittadini e le organizzazioni locali, che chiedono risposte concrete per garantire i servizi necessari.

VOLTERRA Nonostante la vittoria nella battaglia contro il declassamento ufficiale della dialisi a Volterra, le associazioni Sos Volterra, Mamme Alta Valdicecina, Difendiamo l’ospedale e Volterra Infanzia tornano a far sentire la propria voce, evidenziando come la situazione clinica rimanga estremamente critica. Sebbene la mobilitazione abbia ottenuto una formale retromarcia sulle decisioni amministrative, le associazioni denunciano che il reparto continua a operare in condizioni di estrema precarietà, poiché, come scrivono le associazioni, "nessun nuovo nefrologo è arrivato e tutto il carico medico è sulla responsabile del servizio". C’è la... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità, associazioni in fermento: "Nessun nuovo nefrologo è arrivato" Leggi anche: Glomerulopatia da C3, nefrologo Biancone 'nuovo farmaco interviene sulle cause' Dove nessun umano era arrivato primaI quattro astronauti di Artemis II hanno completato il loro giro intorno alla Luna: nessuno si era mai allontanato così tanto dalla Terra quanto loro...