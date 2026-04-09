Sandilands contro la CBC | causa da 85 milioni per il licenziamento

Una causa legale da 85 milioni di dollari è stata intentata presso il tribunale federale contro la emittente radiofonica, coinvolgendo il conduttore noto e la sua ex collega di trasmissione. La disputa riguarda il licenziamento del conduttore, avvenuto recentemente, e la sua ex collaboratrice. La causa si concentra sui presunti danni e sui motivi che hanno portato alla fine del rapporto lavorativo tra i due.

Una battaglia legale di proporzioni mastodontiche è stata ufficialmente aperta presso il tribunale federale, coinvolgendo il noto conduttore radiofonico Kyle Sandilands e la sua ex compagna di microfono Jackie Henderson. La disputa nasce dalla decisione della Commonwealth Broadcasting Corporation (CBC), licenziataria di Kiis FM, di interrompere i contratti dei due speaker lo scorso mese, ponendo fine a un sodalizio che avrebbe dovuto durare fino al 31 dicembre 2035. Al centro della contesa ci sono le accuse di grave cattiva condotta mosse dalla società verso Sandilands, una posizione che il conduttore respinge con forza, parlando di un danno alla propria immagine e di una perdita economica devastante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sandilands contro la CBC: causa da 85 milioni per il licenziamento Caso Signorini, da Mediaset e Mfe causa civile da 160 milioni contro CoronaUna causa civile da 160 milioni di euro: è quella intentata da Mediaset e Mfe nei confronti di Fabrizio Corona, che proprio oggi aveva annunciato di... Mediaset contro Corona: «Causa da 160 milioni di euro contro di lui, diffonde menzogne e insinuazioni»Tra i soggetti citati figurano Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti e Samira Lui, indicati come bersagli di una campagna ritenuta lesiva,...