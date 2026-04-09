San Pellegrino in fiore edizione 2026 da 146mila euro e arriva anche l' evento anteprima

A meno di un mese dall'inizio di San Pellegrino in fiore, sono state rese note le prime informazioni ufficiali sulla manifestazione, inclusa la cifra destinata all'organizzazione, pari a 146 mila euro. Inoltre, è stato annunciato che ci sarà un evento anteprima prima dell'edizione 2026, confermando l'anticipazione di alcune iniziative collaterali.

A meno di un mese da San Pellegrino in fiore arrivano le prime ufficialità sulla manifestazione, a partire dalla spesa.La macchina organizzativa è in moto per il progetto artistico che pesca per il terzo anno dal concorso di idee lanciato nel 2023. Dopo gli allestimenti curati da Raffaele Ascenzi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it San Pellegrino in Fiore, cercasi sponsor privati per sostenere l'eventoSi cercano fondi per arricchire San Pellegrino in Fiore, o forse per risparmiare parte dei 177mila euro che lo scorso anno sono stati spesi dalle... San Pellegrino in Fiore, Viterbo cerca il sostegno economico della RegioneL'amministrazione Frontini ha deciso di partecipare al bando di LazioCrea per finanziare il tradizionale appuntamento floreale che lo scorso anno è... Temi più discussi: San Pellegrino in fiore, edizione 2026 da 146mila euro e arriva anche l'evento anteprima; Flora & Arte a San Pellegrino Terme; A San Pellegrino fiori e Liberty a braccetto: tante iniziative floreali per tutta la famiglia; Viterbo - San Pellegrino in Fiore alle porte, ma per il Comune è ancora Carnevale: il paradosso (già noto) della comunicazione viterbese. Viterbo – San Pellegrino in Fiore alle porte, ma per il Comune è ancora Carnevale: il paradosso (già noto) della comunicazione viterbeseProprio come era accaduto già in passato, l'amministrazione cade ancora nel solito problema di comunicazione e si concentra unicamente sulla campagna elettoral ... etrurianews.it Capitale europea della cultura, la sfida parte con San Pellegrino in fioreAnno Domini 2033. Ma da segnare il rosso sul calendario c’è anche qualche data del 2024, dal primo al 5 maggio. L’arco temporale parte però dal Medioevo, che farà da trait d’union tra le altre due ... ilmessaggero.it Diffuso il programma della Festa del Maggio San Pellegrino edizione 2026: eventi dal 24 aprile al 3 maggio con l'appuntamento clou della sera del 30 aprile con l'alzata del pioppo. - facebook.com facebook