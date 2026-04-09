San Giovanni ottavo incontro del corso Storia Economica | La Ferriera – Dirigenti ieri e oggi

A Arezzo si è svolto l’ottavo incontro del corso “Storia Economica: La Ferriera – Dirigenti ieri e oggi”. L’evento, tenutosi il 9 aprile 2026, ha approfondito aspetti legati alla storia della ferriera locale. L’iniziativa fa parte di un ciclo di incontri che analizzano i momenti chiave dell’evoluzione industriale della regione e delle figure di vertice coinvolte nel settore.

Arezzo, 09 aprile 2026 – Prosegue il ciclo di incontri del corso “Storia Economica: La Ferriera – Dirigenti ieri e oggi”, giunto all’ottava edizione, con un appuntamento dedicato a uno dei capitoli più significativi della storia industriale del territorio. Ieri presso la Sala ACLI di San Giovanni Valdarno si è tenuto un incontro incentrato sul tema “Storia della Ferriera – Una presenza che ha rappresentato appartenenza e sviluppo per San Giovanni Valdarno” e che ha visto l’intervento di Maurizio Viligiardi, autore del volume “Intorno al Bidone” ed ex sindaco della città. Viligiardi ha ricoperto anche il ruolo di sindaco di Masaccio per due legislature, portando con sé una lunga esperienza politica e una profonda conoscenza del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni, ottavo incontro del corso “Storia Economica: La Ferriera – Dirigenti ieri e oggi” "I luoghi dei Branciforti": incontro culturale tra storia e potere a Cammarata e San Giovanni GeminiVenerdì 23 gennaio, alle ore 10,30, il teatro comunale di Cammarata - auditorium Giuseppe Lena - ospita un nuovo appuntamento del progetto "I luoghi... Puglia, sanità: riorganizzazione dell’emergenza urgenza, incontro assessore-dirigenti dei servizi Ieri pomeriggioDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Piani operativi che attraverso una riorganizzazione puntuale del sistema dell'emergenza... Argomenti più discussi: San Giovanni d’Asso, da oggi al via il triduo per la Festa dello Scricchio; La Festa dello Scricchio a San Giovanni d’Asso; La storica Ferriera di San Giovanni e il libro di Viligiardi Intorno al bidone al centro dell’incontro dell’Accademia della Nunziata; Serie A1 Tigotà – Bergamo vince l’ultima partita stagionale: bel successo al tie-break contro San Giovanni nei Playoff Challenge. Stasera, giovedì 9, a Sesto San Giovanni Vi aspetto all'auditorium della BCC, viale Gramsci 194 x.com ITALIA - MONDO | L'episodio a San Giovanni Teatino, in località Sambuceto, nell'area metropolitana Pescara Chieti. Dopo la prima assistenza, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso, dove poco dopo è morto - facebook.com facebook